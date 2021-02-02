Euro
8.63
Dolar
7.15
BIST 100
1,514.83
Altın
1,849.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Lösemili 2 yaşındaki Kaan ilik nakli bekliyor

İzmir'de, lösemi teşhisi konulan 2 yaşındaki Kaan'ın ailesi, çocuklarına uygun kemik iliğinin bulunup nakledileceği günü bekliyor.

Haydar Toprakçı   | 02.02.2021
Lösemili 2 yaşındaki Kaan ilik nakli bekliyor

İzmir

Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Alime ve Ercan Karaca çiftinin çocukları Kaan, 2 yıl önce dünyaya geldi. Geçen aralıkta aniden rahatsızlanan minik Kaan'a, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinde Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) teşhisi konuldu.

Kaan için kemik iliği nakli kararı veren doktorlar, küçük çocuğu da hastanede tedavi altına aldı.

Baba Ercan Karaca, AA muhabirine, oğlunun hastalığı nedeniyle zor günler geçirdiklerini söyledi. Oğlunun tedavi olup sağlığına kavuşmasını çok istediğini dile getiren baba Karaca, şöyle konuştu:

"Doktorlar, oğlumun kemik iliği nakli olması gerektiğini söyledi. Yurt içi aramalarında şu ana kadar uyumlu kemik iliği bulunamadığını öğrendik. Kök hücre bağışı yapılması adına sosyal medya aracılığıyla bir kampanya düzenlemek istedik. Hem kemik iliği hem kök hücre hem de kan bağışı konusunda vatandaşların Türk Kızılaya giderek bağışçı olmalarını rica ediyoruz. Benim tek istediğim vatandaşların kök hücre bağışçısı olması. Bu konuya biraz daha özen gösterilmesini, dikkat çekilmesini istiyorum."

Anne Alime Karaca ise oğlunun kemoterapi tedavisinin sürdüğünü, çok fazla zaman geçmeden ilik nakli olması gerektiğini ifade etti.

Lösemi hastası çocuklar adına geniş kapsamlı kampanya başlatmak istediklerini vurgulayan Karaca, "Kampanya sadece benim çocuğum için değil. Lösemi her geçen gün artan bir hastalık maalesef. Bu herkesin başına gelebilir. Bütün canlar adına konuşuyorum. Bir kişi neden bir başkasına can olmasın? İnsanlardan sadece 3 tüp kanla kök hücre bağışçısı olabilir." ifadelerini kullandı.

Memleketleri Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Türk Kızılay ile birlikte kan ve kök hücre nakli kampanyası düzenlediklerini hatırlatan anne Karaca, bu süreçte İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in de kendilerine destek verdiğini sözlerine ekledi.

Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi yetkilileri ise Kaan'ın tedavisinin devam ettiğini, kemik iliği nakli için ailesinden uygun donör bulunamadığını ancak TÜRKKÖK vasıtasıyla yurt içi ve dışı taramaların sürdüğünü ifade etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 ile birlikte GSYH'nin modern refah ölçütlüğü yeniden sorgulanıyor
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Çalış: Faz-2 çalışmalarında Prof. Dr. Özdarendeli ve ekibi Koçak Farma ile birlikte çalışıyor
Almanya'da son 24 saatte 861 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Mutasyonlu Kovid-19 virüsünden korunmada doğru maske kullanımı ve mesafenin önemi arttı
Sudanlılar, Afrika kıtasının Kovid-19 aşısı konusunda da ayrımcılığa uğradığını belirtiyor

Benzer haberler

Bacağı kangren olan çocuk 7 ameliyatın ardından yürümeye başladı

Bacağı kangren olan çocuk 7 ameliyatın ardından yürümeye başladı

Lösemili 2 yaşındaki Kaan ilik nakli bekliyor

UNICEF, Lübnan'daki protestolarda 70 çocuğun yaralanmasından endişeli

BM'den 'Suriye'deki kampta DEAŞ'lıların geride bıraktığı 27 bin çocuğun ülkelerine gönderilmesi' çağrısı

BM'den 'Suriye'deki kampta DEAŞ'lıların geride bıraktığı 27 bin çocuğun ülkelerine gönderilmesi' çağrısı
Uzmanından video paylaşım platformlarında 'otomatik oynatmayı' kapatın önerisi

Uzmanından video paylaşım platformlarında 'otomatik oynatmayı' kapatın önerisi
TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizileri şubatta yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısında olacak

TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizileri şubatta yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısında olacak