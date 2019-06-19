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Yaşam

Lavanta tarlasında hasat vakti

Edirne'de, geçen hafta on binlerce turisti çeken lavanta tarlasında hasat başladı.

Cihan Demirci   | 19.06.2019
Lavanta tarlasında hasat vakti

Edirne

Edirne'de, geçen hafta on binlerce turisti çeken lavanta tarlasında hasat başladı.

Geçen hafta Tarım ve Orman Bakanlığı ve Edirne Valiliği himayesinde, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Edirne Turizm Tanıtım Derneği organizasyonuyla "2'nci Lavanta Tarla Günleri"nin düzenlendiği Lozan Caddesi'ndeki tarlanın bir bölümü hasat edildi.

Yağ ve suyunun çıkarılması işleminin yapıldığı distilasyon aşaması için başlatılan hasat, hafta boyunca sürecek.

Çeşitli cinslerdeki lavantaların olduğu tarladaki bitkiler belirli bir programa göre hasat edilecek. Enstitünün araştırma ve geliştirme için ektiği lavantaların bir kısmı da gelişim noktasında incelenecek.

Hasat yapan ekipte yer alan Kadir Karadoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lavantanın Edirne'de turizm unsuru haline geldiğini söyledi.

Tüm Türkiye'nin ilgisini çeken etkinlikler düzenlendiğini anlatan Karadoğan, "Lavantaların hasat zamanı geldi. Burada biçimini gerçekleştiriyoruz. Lavantaları topladıktan sonra kurumaya bırakıyoruz. Enstitümüze götüreceğimiz ürünlerin yağını enstitüde çıkıyoruz. Lavanta yağı kozmetik ürünlerde kullanılıyor." diye konuştu.

Konserler, söyleşiler, bale ve yoga etkinliklerinin düzenlendiği, lavantalı lezzetlerin sergilendiği geçen haftaki organizasyonda, binlerce yerli ve yabancı turist tarlayı ziyaret etmişti.

Etkinlik kapsamında bir hafta boyunca tarlayı 30 binin üzerinde kişi gezmişti.

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