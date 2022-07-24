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Yaşam

'Lavanta kokulu köy'de hafta sonu yoğunluğu

Isparta'nın Keçiborlu ilçesindeki "lavanta kokulu köy" olarak anılan Kuyucak köyündeki lavanta bahçeleri, hafta sonunda çok sayıda ziyaretçi ağırladı.

Yalçın Çelen   | 24.07.2022
'Lavanta kokulu köy'de hafta sonu yoğunluğu Fotoğraf: Yalçın Çelen - AA

Isparta

Türkiye'de lavanta üretiminde lider konumdaki Isparta'nın mor tarlaları, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Ziyaretçiler, mor renkli bahçelerde lavanta kokuları arasında fotoğraf çekiyor.

Lavantadan üretilen, dondurma, gazoz ve kozmetik gibi ürünleri satın alma imkanı bulan ziyaretçiler, keyifli zaman geçiriyor.

Lavanta bahçesine ziyarete gelen Elif Altunkaya, AA muhabirine, her yıl lavanta bahçelerini ziyaret etmenin kendileri için bir gelenek olduğunu söyledi.

Misafirlerini "lavanta kokulu köy"e getirdiklerini belirten Altunkaya, "Her geldiğimizde aynı keyfi yaşıyoruz. Köyüyle, doğasıyla, kokusuyla çok güzel yer. Herkesin gelmesini öneriyorum." diye konuştu.

Mor bahçeler, eylüle kadar ziyaret edilebilecek.

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