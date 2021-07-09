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Yaşam

Lavanta bahçeleri fotoğrafçılara doğal stüdyo oldu

Adana'da, Toros Dağları'nın eteklerinde görsel şölen sunan lavanta bahçeleri, fotoğraf tutkunlarını misafir ediyor.

Ozan Efeoğlu   | 09.07.2021
Lavanta bahçeleri fotoğrafçılara doğal stüdyo oldu Fotoğraf: Ozan Efeoğlu - Anadolu Ajansı

Adana

Adana'nın Feke ilçesindeki bahçeleri ziyaret eden doğa tutkunları ve fotoğrafçılar, en güzel kareleri yakalamaya çalışıyor.

Mor lavantaları doğal fon olarak kullanan ziyaretçiler, Torosların eteklerindeki mis kokulu bahçelerde dolaşarak vakit geçiriyor.

Bal arıları ve kelebek gibi canlılara da ev sahipliği yapan bahçeler, fotoğraf tutkunlarını cezbediyor.

Bahçenin sahibi Pınar Özsoy, AA muhabirine, yaklaşık 3 yıldır lavanta bahçesiyle ilgilendiğini ve tahmin ettiğinden daha fazla ilgi gördüğünü söyledi.

Çevre illerden gelen ziyaretçiler de olduğunu belirten Özsoy, "Birçok ilden ziyaretçilerimiz geliyor. Günlerimiz çok güzel geçiyor, misafirlerimizden rağbet görüyoruz. Seneye, bahçemize daha farklı şeyler eklemeyi düşünüyoruz." dedi.

Mor bahçeler ziyaretçilerden ilgi görüyor

Adana'dan gelen Ece Köse, daha önce hiç lavanta bahçesi görmediğini ve bitkinin düşündüğünden daha güzel olduğunu ifade etti.

Bahçelerin büyüleyici bir güzelliğe sahip olduğunu vurgulayan Köse, "Ben burayı internette gördüm. Arkadaşlarımızla gelip görmek istedik, 'Gerçekten lavantalar fotoğraflarda gözüktüğü gibi güzel mi, doğası insana huzur veriyor mu?' diye merak ettiğimiz için geldik. Fotoğraf çektirdik, buradaki huzuru ve doğayı tattık. Gayet verimli bir aktiviteydi. Aslında buraya bakmaktan, çok fazla fotoğrafa da vakit bulamadık çünkü gerçekten büyüleyiciydi. Lavantaların kokusu ve görüntüsü çok güzeldi, oturup izledik." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Buket Bozhüyük de bahçelerde sadece kendilerini değil uçuşan kelebek ve bal arılarını da fotoğrafladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Serin havası ve kokusuyla bu ortam bizi dinlendirdi. Buraya tatil için geldim. Buranın çok güzel bir havası var, herkese tavsiye ederim. Beni çok mutlu etti. Lavantanın kokusu gerçekten insana huzur veriyor. Lavantaları aslında merak ediyordum çünkü sosyal medyada çok popüler olmuştu ve gelip görmek istedim, şahaneydi. Herkese tavsiye ediyorum."

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