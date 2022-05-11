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Yaşam

Kütahyalı genç girişimci panelvan araçları karavana dönüştürüyor

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir genç girişimci tarafından kurulan imalathanede panelvan araçlardan dönüştürülerek üretilen karavanlar yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor.

Ergün Caran   | 11.05.2022
Kütahyalı genç girişimci panelvan araçları karavana dönüştürüyor Fotoğraf: Ergün Caran/AA

Kütahya

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümünden 2018'de mezun olan 28 yaşındaki Mehmet Bülbül, motokaravan üretmek için 3 yıl önce atölye kurdu.

Sipariş üzerine çalışan Bülbül, her birini yaklaşık 1 ayda tamamladığı motokaravanlardan 4'ünü yurt dışına gönderdi. Genç girişimci, iç piyasadan müşterilerine ise 50'den fazla karavan yaparak teslim etti.

Mehmet Bülbül, AA muhabirine, Kovid-19 salgını nedeniyle iki yıldır karavanlara ilginin arttığını söyledi.

Yurt içinden ve Avrupa ülkelerinden müşterilerinin getirdiği araçları babasıyla karavana dönüştürdüğünü belirten Bülbül, "Gediz'de motokaravan üretimi yapmaktayız. Firmamız bünyesinde şu anda 6 çalışanımız mevcut. Panelvan araçları camper yani motokaravana dönüştürüyoruz. İlçemizde kayak merkezinin bulunması ve Kovid-19 salgını sürecinde karavanlara olan ilginin artması işlerimizi ciddi anlamda yoğunlaştırdı." diye konuştu.

Panelvandan karavana dönüşümün maliyeti 150-200 bin lira

Bülbül, talep yoğunluğu dolayısıyla üretim kapasitesini artırmayı planladıklarını ifade ederek 600 metrekare kapalı alana sahip yeni imalathanesinin yapımının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Siparişleri karşılamaya çalıştıklarını dile getiren Bülbül, yaklaşık 2 yıldır Almanya ve Hollanda'ya ihracat yaptıklarını ifade etti.

Üretimde müşteriye çok sayıda seçenek sunabildiklerini anlatan Bülbül, şunları kaydetti:

"Müşterimizin isteği doğrultusunda dizayn gerçekleştiriyoruz. 3 boyutlu olarak iç tasarımını çiziyoruz. Müşterimizin onayladığı tasarımımı ise karavanına uyguluyoruz. Avrupa standartlarına uygun üretim gerçekleştirerek müşteriye karavanını teslim ediyoruz."

Bülbül, tercihe göre 150 bin ila 200 bin lira arasında değişen fiyatlarla dönüştürdükleri karavanlarda yatak ve oturma grubu, mutfak, duş, tuvalet, sıcak ve soğuk su sisteminin bulunduğunu sözlerine ekledi.

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