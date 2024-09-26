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Yaşam

Kuşadası'na bir günde 5 kruvaziyer demirledi

Aydın'ın Kuşadası ilçesine 5 kruvaziyerle 14 bin 700 turist geldi.

Ferdi Uzun, İbrahim Uzun  | 26.09.2024 - Güncelleme : 26.09.2024
Kuşadası'na bir günde 5 kruvaziyer demirledi

Aydın

Ege Port Limanı'na Bahama bayraklı "Gemini" ve "Odyssey Of The Seas", Malta bayraklı "Arethusa" ve "Celebrity Silhouette" ile Hollanda bayraklı "Oosterdam" gemileri yanaştı.

Gemilerden çoğunluğu ABD vatandaşı 14 bin 700 yolcu indi.

Turistlerden bazıları ilçe merkezinde alışveriş yaptı, bazıları ise Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi.

İngiltere'de yaşayan Hansjoachim Thonholtz, AA muhabirine, kent merkezini gezdiğini belirterek, "Kuşadası'nı çok beğendim. Yürüyüş yaptım. Londra'dan geliyorum orada böyle otantik alışveriş yapacak yer yok. Buranın havası da çok güzeldi. Efes'e gitmek istemedim çünkü buranın keyfini çıkarmak istedim." diye konuştu.

ABD'den gelen Lorraine Fergerson ise Kuşadası'na ilk gelişi olduğunu ifade ederek, çok beğendiğini dile getirdi. İlçeye tekrar geleceğini kaydeden Fergerson, "Burada gezerken kendimi çok güvende hissettim. Özellikle Efes'i çok beğendim. Denizin maviliği ve havası da çok güzeldi. İnsanlar nazikti, çok arkadaş canlısıydı." dedi.

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