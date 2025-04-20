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Yaşam

Kuşadası merkezinde domuz sürüsü görüntülendi

Aydın'ın Kuşadası ilçesi merkezine inen domuz sürüsü, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ferdi Uzun  | 20.04.2025 - Güncelleme : 20.04.2025
Kuşadası merkezinde domuz sürüsü görüntülendi

Aydın

Ormanlık alandan çıktığı tahmin edilen domuz ve yavruları, Kuşadası ilçe merkezindeki Marina mevkisine kadar geldi.

Araçların geçtiği caddeden geçip kaldırıma çıkan domuzlar, çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Kayıtlarda, domuzların insanlara aldırış etmeden kaldırımdan geçtiği görülüyor.

Geçen günlerde de ilçe merkezinde domuz sürüsü görülmüştü.

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