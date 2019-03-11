Kurumuş ağaç kabuğundan süs eşyası üretiyor
Siirt'te 5 çocuk babası Hasan Çetin, bir arkadaşından etkilenerek kurumuş ağaç kabuğu ve kütükten yaptığı süs eşyalarını satarak ailesinin geçimini sağlıyor.
Siirt
Siirt'te yaşayan Hasan Çetin (37), kurumuş kütük ve ağaç kabuklarından yaptığı süs eşyalarının satışından elde ettiği gelirle ailesinin geçimini sağlıyor.
Biblo yapan arkadaşından etkilenen Çetin, birkaç denemenin ardından kendisinin de el işi becerisi olduğunu fark etti. Kısa sürede yeteneğini geliştiren Çetin, yaklaşık 2 yıl önce açtığı atölyede doğadan topladığı kurumuş ağaç kabukları ve odun pazarından satın aldığı kütükleri işleyerek, süs eşyaları yapıyor.
Hasan Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, biblo yapan arkadaşına özenerek deneme amaçlı yaptığı ürünlerin beğenilmesi üzerine bu işi yapmaya karar verdiğini söyledi.
"Üretmekten çok büyük keyif alıyorum"
Yaptığı ürünler için ilk önce gittiği odun pazarından seçtiği kütükleri satın aldığını belirten Çetin, şöyle konuştu:
"Marangozda kestiğim kütükleri atölyemde işleyip, onlardan özgün ürün ortaya çıkarıyorum. Eşyaların hepsi birbirinden farklı oluyor. Büyük el emeği var. Zaman harcıyorum, uğraşıyorum ve kafa yoruyorum. İlk etapta zorladı ama şimdi artık elim alıştı, eskisi gibi zorlamıyor. İşimi çok severek yapıyorum."
Ürünlerin satışından elde ettiği gelirle geçimini sağladığını aktaran Çetin, "Farklı şekillerde süs eşyaları yapıyorum. Üretmekten çok büyük keyif alıyorum. Yaptığım ürünler çok beğeniliyor. Sadece Siirt için üretmiyorum, tanıdıklarım vasıtasıyla Ankara, İstanbul ve İzmir'e de sipariş üzerine ürün gönderiyorum." ifadelerini kullandı.
Hayali sergi açmak
Bazı gençlerin yaptığı işi öğrenmek için geldiğini vurgulayan Çetin, "Çok güzel bir iş olduğu için beğeniliyor. Atölyem elverişli olmadığı için tek başıma çalışıyorum. En büyük hayalim ürettiğim ürünlerden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sergi açmak." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.