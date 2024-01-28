Küçükbaş hayvan sürüsünün kar örtüsü arasındaki yolculuğu görüntülendi
Van'ın Bahçesaray ilçesinde küçükbaş hayvan sürüsünün kar örtüsü arasındaki yolculuğu cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Van
Kışın çetin geçtiği Bahçesaray'da, son günlerde etkili olan yağışlar yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kar kalınlığının bir metreyi aştığı kırsal mahallelerde vatandaşlar, kışın tüm zorluklarına rağmen hayvanlarının bakımını ihmal etmiyor.
İlçenin Çatbayır Mahallesi'nde hayvan sahipleri, ağıldan çıkardıkları küçükbaş hayvanları beslemek için otların bulunduğu alana götürdü.
Koyunların yüksek kar örtüsü arasında tek sıra yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.