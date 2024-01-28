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Yaşam

Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde tatil yoğunluğu sürüyor

Çankırı'daki Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde, sömestir tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Ferhat Yazıcı, Alperen Çetinkaya  | 28.01.2024 - Güncelleme : 28.01.2024
Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde tatil yoğunluğu sürüyor Fotoğraf: Ferhat Yazıcı/AA

Çankırı

Yarıyıl tatili ve hafta sonu olmasını fırsat bilen kayakseverler, aileleriyle Yıldıztepe Kayak Merkezi'ne geldi.

Yoğunluğun yaşandığı merkezde bazı ziyaretçiler kayak ve snowboard yaptı bazıları da kızakla kayarak keyifli vakit geçirdi.

Ilgaz Dağı'nın eteklerindeki Yıldıztepe Kayak Merkezi, biri kızak olmak üzere üç piste sahip.

Yıldıztepe Kayak Tesisleri'ndeki iki otel ve bungalovlarda, toplam 250 yatak bulunuyor.

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