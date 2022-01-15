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Yaşam

Küçük Mustafa'nın ağaç dallarıyla 'kemençe performansı'

Trabzon'da 6 yaşındaki Mustafa Arslan'ın ağaç dallarını kemençe, yay ve mikrofon gibi kullanıp türkü söylemeye çalıştığı görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Duygu Avunduk   | 15.01.2022
Küçük Mustafa'nın ağaç dallarıyla 'kemençe performansı'

Trabzon

Vakfıkebir ilçesinde yaşayan ilkokul birinci sınıf öğrencisi Arslan, genellikle evlerinin yakınındaki fındık bahçesinde ağaç dallarını birbirine sürterek kemençe çalıyormuş gibi hareket ediyor.

Küçük Mustafa'nın, horon oynayarak yöreye özgü bazı türküleri seslendirmeye çalıştığı anlara ilişkin görüntüler, "divi divi Mustafa" adlı sosyal medya hesabından bir süre önce paylaşıldı.

Ailesi tarafından yapılan paylaşımlar, kısa sürede çok sayıda kişi tarafından beğenildi.

"Davul da çalmaya başladı"

Mustafa'nın babası Muhammed Arslan, AA muhabirine, Mustafa'nın 3 yaşından bu yana kemençeye ilgisinin olduğunu söyledi.

Baba Arslan, Mustafa'nın kendine göre bir şeyler yapmaya çalıştığını belirterek, "Baktık kemençe çalmak için uğraşıyor. Amcasının da ilgisini çekti, Mustafa'nın kemençe çalmasını telefonuna kaydederek sosyal medyada paylaştı." dedi.

Kısa sürede insanlar tarafından videoların beğenildiğini ve paylaşıldığını anlatan Arslan, "Zamanla Mustafa kemençenin yanında türkü de söylemeye başladı. Ailemizde ya da sülalemizde kemençe çalan yok, televizyonda görerek kendine çalı parçalarından kemençe yaptı. Ayrıca davul çalmaya da başladı." diye konuştu.

Arslan, oğlunun videolarını takip eden ve beğenenler olmasının kendisini mutlu ettiğini dile getirerek, "İzleyenler gülüyor, eğleniyor. Bunları görünce memnun oluyorum. Mustafa şu anda birinci sınıf öğrencisi, tam anlamıyla okumayı öğrenirse kemençe çalmayı öğrenmesi için eğitim aldırmayı da düşünüyorum. Kemençe çalmasını öğrenir böylelikle." ifadelerini kullandı.

Karadenizli sanatçı Ekin Uzunlar ile Gaziantep'ten de bir kişinin Mustafa'ya hediye olarak kemençe gönderdiklerini vurgulayan Arslan, "Kemençesi var, eline vermiyorum çünkü daha çocuk. Videolarını izleyen kişiler kemençe göndermek istiyorlar. Sanatçı Ekin Uzunlar ve Gaziantep'ten kemençe gönderdiler, ilgilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Mustafa Arslan ise kursa giderek kemençe çalmayı öğrenmek istediğini söyledi.

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