Kruvaziyer "Norwegian Jade" ile Bodrum'a 2 bin 658 turist geldi
Bahamalar bayraklı "Norwegian Jade" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesini ziyaret etti.
Muğla
Rodos Limanı'ndan gelen 294 metrelik yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı. Gemide çoğu ABD uyruklu 2 bin 658 yolcu ile 1015 personel bulunduğu belirtildi.
Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler sahilde gezdi, çarşıda alışveriş yaptı. Bazı yolcular ise tarihi yerleri ziyaret etti.
"Norwegian Jade", akşam Mikanos Limanı'na gitmek üzere ilçeden ayrılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.