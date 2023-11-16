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Yaşam

Kruvaziyer "Marella Discovery 2" Alanya Limanı'na demirledi

Bahama bayraklı "Marella Discovery 2" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Mert Cantürk  | 16.11.2023 - Güncelleme : 16.11.2023
Kruvaziyer "Marella Discovery 2" Alanya Limanı'na demirledi Fotoğraf: Mert Cantürk/AA

Antalya

​​​​​​​Limasol'dan ayrıldıktan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 264 metre uzunluğundaki kruvaziyer, sabah saatlerinde Alanya'ya ulaştı.

Alanya Limanı'na yanaştırılan gemide, çoğu İngiliz 488 yolcu ve 717 personel bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen bazı turistler, turlara katılıp ören yerlerini ziyaret etti, bazıları ise ilçe merkezini gezerek alışveriş yaptı.

"Marella Discovery 2" akşam saatlerinde Mısır'a hareket edecek.

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