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Yaşam

Köyden ayrılmayan vaşak yavrusu ilgi odağı oldu

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde vaşak yavrusu, indiği köyden ayrılmıyor.

Serhat Zafer  | 04.10.2023 - Güncelleme : 04.10.2023
Köyden ayrılmayan vaşak yavrusu ilgi odağı oldu

Sivas

Küplüce köyünde Hacer Doğan, evinin yanında vaşak yavrusu gördü.

Doğan'ın, dağın yamacına bıraktığı vaşak yeniden köye geldi.

Köy sakinleri, vaşağı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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