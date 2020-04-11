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Yaşam

Koronavirüsle mücadele eden hemşireye doğum günü sürprizi

Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan ve bir aydır evine gitmeyen hemşire Fatma Nur Yılmaz'a doğum günü sürprizi yapıldı.

Metin Tokgöz   | 11.04.2020
Koronavirüsle mücadele eden hemşireye doğum günü sürprizi

İstanbul

Ümraniye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayında mesaj gönderen Soner Yılmaz, bir aydır göremediği hemşire olan kızı Fatma Nur Yılmaz'a doğum günü sürprizi yapmak için destek istedi. 

Bu isteğe kayıtsız kalmayan Yıldırım da hastaneye ve babanın evine doğum günü pastası göndererek, bir aydır ailesini görmeyen hemşire Yılmaz'ı ailesiyle görüntülü buluşturdu.

Arkadaşları tarafından hastanede bir odaya çağrılan Yılmaz, karşısında doğum günü pastası ve video konferans yöntemiyle kendisini bekleyen ailesini görünce duygu dolu anlar yaşadı. Yapılan sürpriz karşısında bir hayli şaşıran Yılmaz, Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım'a ve babasına teşekkür etti.

Yıldırım da "Babanın bir ricası oldu. Seni göremiyormuş Soner bey. İyi ki doğdun. Sana bir pasta gönderdik. Babanın da gönlünü yapmış olduk böylece. Nice mutlu yıllara." dedi.

Hemşire Fatma Nur Yılmaz, yaklaşık bir aydır evinden ayrı kaldığını belirterek, "Bugün doğum günüm olduğu için babam böyle bir şey organize etmiş belediye başkanımızla birlikte. Çok teşekkür ediyorum. Görevimizin başındayız. Evde kalın, sağlıkla kalın." ifadelerini kullandı.

Yapılan görüntülü görüşmenin ardından Yılmaz, pastayı kesti.


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