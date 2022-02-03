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Yaşam

Konya'da çocuklar üç ayları "şivlilik" sevinciyle karşılıyor

Konya'da, üç ayların başlamasıyla Regaip Kandili'nin sabahında kapı kapı dolaşan çocukların "şivlilik" adı verilen şekerlemeler topladığı kente özgü gelenek asırlardır sürüyor.

Serhat Çetinkaya   | 03.02.2022
Konya'da çocuklar üç ayları "şivlilik" sevinciyle karşılıyor

Konya

Sabahın erken saatlerinde sokaklara çıkan çocuklar, gruplar halinde dükkanlardaki esnaftan ve komşularından "şivlilik" istiyor.

Etkinlik kapsamında sokakların çocuklarla dolduğu şehirde farklı bir heyecan ve coşku yaşanıyor.

Aileler bütçelerine göre, birkaç gün önceden aldıkları şeker, gofret, çikolata, cips ve kuru yemişleri, kapı zilini çalan çocuklara dağıtıyor.

Ellerindeki poşetleri çikolata ve şekerle doldurmanın mutluluğunu yaşayan çocuklar, günün sonunda topladıkları şivlilikleri hep birlikte keyifle yiyor.

Sabah erkenden şivlilik toplamaya çıkan çocuklardan Yunus Emre Özpınar, bugünü bir bayram gibi kutladıklarını söyledi.

Evleri ve iş yerlerini ziyaret ettiklerini belirten Özpınar, "Konya'mızın geçmişten gelen bir geleneğini yaşatıyoruz. Bugün Regaip Kandili, üç ayların başlangıcı. Evleri teker teker gezerek şivlilik topluyoruz. Geçmişte lokum, leblebi dağıtılırken günümüzde çikolata ve şeker dağıtılıyor. Biz de onları topluyoruz." dedi.

İş yerine gelen çocuklara şekerleme ikram eden esnaf Recep Budak da "Konya'mıza özgü bir gelenek. Üç aylar başlayınca mübarek günde çocuklar 'şivlilik' diyerek, komşularını, esnafı gezip şeker topluyor. Onlar seviniyor, biz de mutlu oluyoruz. Her caddenin, sokağın içi cıvıl cıvıl oluyor." diye konuştu.

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