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Yaşam

Konya'da atlı polis birliği göreve başladı

Konya'da cadde ve sokaklarda gezen atlı polisler vatandaşlardan ilgi gördü.

Basir Gülüm  | 30.06.2025 - Güncelleme : 30.06.2025
Konya'da atlı polis birliği göreve başladı Fotoğraf: Aleyna Kartal/AA

Konya

Konya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan atlı polis birliği, kentin bazı cadde ve sokaklarında hizmet vermeye başladı.

Huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla devriye gezen atlı birlikler, kentin işlek cadde ve meydanlarında görev yaptı.


Mevlana Meydanı'nda da devriye gezen atlı polisleri meraklı gözlerle izleyen vatandaşlar, onlarla bol bol fotoğraf çektirdi.


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