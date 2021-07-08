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Yaşam

Konya'da 1,5 tonluk boğa 'Minik' alıcısını bekliyor

Konya'da, Kurban Bayramı dolayısıyla 35 bin liradan satışa çıkarılan 1,5 ton ağırlığındaki boğa, alıcısını bekliyor.

Serhat Çetinkaya   | 08.07.2021
Konya'da 1,5 tonluk boğa 'Minik' alıcısını bekliyor Fotoğraf: Serhat Çetinkaya/AA

Konya

Bayramın yaklaşması dolayısıyla kurban pazarlarında hareketlilik devam ederken besiciler büyük emekle yetiştirdikleri kurbanlıkları görücüye çıkarıyor.

Meram ilçesi Alakova Mahallesi'nde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Yusuf Özcan, çiftliğinde yetiştirdiği ve "Minik" ismini verdiği simental cinsi 1 ton 500 kilogram ağırlığındaki boğayı, 35 bin liradan satışa sundu.

Baba mesleğini kardeşiyle sürdüren Yusuf Özcan, Minik'in büyüklüğünü görenlerin şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Özcan, işletmenin maskotu haline gelen Minik'in 3 yaşında olduğunu belirterek, "Minik şu anda 36 aylık. Kendi çiftliğimizde doğmuş ve büyümüş bir hayvan. Biz bunu boğa olarak tohumlamada kullanıyorduk. Artık çıkarmayı düşündüğümüz için kurbanlık olmasına karar verdik." diye konuştu.

"Günlük 50 kilo yem tüketiyor"

Minik'in günlük 50 kilo yem tükettiğini aktaran Özcan, 35 bin lira bedel biçtikleri boğayı süt yemi, mısır silajı, yeşil arpa, yonca ve sap ile beslediklerini dile getirdi.

Hayvanın bakımına ve beslenmesine ayrı bir önem verdiklerini anlatan Özcan şöyle konuştu:

"Bu hayvanın 1,5 tona ulaşması serbest dolaşması ve beslenmesiyle alakalı bir durum. Hiç zincir görmedi. Serbest dolaştığı için ayakları da vücuduyla beraber güçlendi. Tohumlamada kullandığımız için enerjisinin fazlasını da attığı için ayaklarına aşırı yük binmedi. Bu kiloyu taşıması normal bir şey değil. Bir de beslenmesi farklı. Ağırlıklı süt yemiyle besleniyor. Bu da hayvanın gelişimini daha iyi etkiliyor. Arpa ağırlıklı beslenseydi ayakları bu yükü taşımazdı."

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