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Yaşam

KKTC'deki Milli Mücadele Müzesi, Kıbrıs davası için verilen mücadeleyi yansıtıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Milli Mücadele Müzesi, Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye'nin Kıbrıs davası için verdiği mücadeleyi görsellerle yansıtıyor.

Muhammet İkbal Arslan   | 09.07.2022
KKTC'deki Milli Mücadele Müzesi, Kıbrıs davası için verilen mücadeleyi yansıtıyor Fotoğraf: Muhammet İkbal Arslan/AA

Lefkoşa

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Lefkoşa Mücahitler Sitesi avlusunda yer alan müze binası, tarihi burç üzerine inşa edildi.

680 metrekarelik bir alanı kaplayan müzenin yapımına 1978'de başlandı, Milli Mücadele Müzesi'nin binası, 1 Ağustos 1982 tarihinde ziyarete açıldı.

Müze, Kıbrıs Türk halkının 1878'de başlayan ve aralıksız devam eden milli mücadelesini belgelemek, bu mücadelenin neden ve hangi koşullarda yapıldığını yerli ve yabancılara anlatmak amacıyla kuruldu.

Süreç içerisinde gerek iç düzenleme gerekse binadaki yıpranma ve eskimeden dolayı müze, çağdaş müzecilik anlayışıyla yeniden düzenlendi.

Müzedeki düzenlemeler, Turizm ve Çevre Bakanlığına bağlı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının iş birliğiyle yapıldı.

Müze üç bölümden oluşuyor

Üç bölümden oluşan müzenin giriş bölümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi, Kıbrıs Türk halkının üç lideri olan Dr. Fazıl Küçük, Rauf Denktaş ve Osman Örek'in portreleri ile diğer tablolar bulunuyor.

Müzenin ilk bölümünün girişinde Türk Mukavemet Teşkilatı'nın (TMT) amblemi ve andı, Mücahitler Marşı ve 1878-1964 yılları arasında Kıbrıs Türkü'nün vermiş olduğu mücadelenin yazı ve fotoğraflarla anlatımı yer alıyor.

Ayrıca bu bölümde Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel ile ilgili eserler ve Türk toplumunun o yıllarda Rumlara karşı kullandığı silahlar sergileniyor.

Diğer bölümün girişinde ise Denktaş'ın 1967'de arkadaşlarıyla Türkiye'den Kıbrıs'a geldiği sandal bulunuyor.

Kıbrıs Türkü'nün 1967'den itibaren, Erenköy direnişi de dahil, mücadele yılları resim ve fotoğraflarla anlatılırken bu dönemde kullanılan silahlar da bu bölümde yer alıyor.

Aynı bölümde Rumların gerçekleştirmek istediği "Megali İdea" ve "Enosis" hayalleri anlatılırken Türklere karşı kullandıkları silahlar da bulunuyor.

Kronolojik sıra içinde verilen bu olaylardan sonra 20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği "Kıbrıs Barış Harekatı" fotoğraf, yazı ve haritalarla anlatılırken Kıbrıs Türkü'nün büyük bir mücadele sonucu elde ettiği zafer ve özgürlüğe vurgu yapılıyor.

KTFD ve KKTC'nin kuruluş süreci anlatılıyor

Üçüncü bölümde ise 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı sonucunda Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs Türk Federe Devleti'ni (KTFD) ve KKTC'yi kurma süreci anlatılırken Ada'daki sosyal ve ekonomik gelişmeler yazı ve fotoğraflarla sergileniyor.

Bu bölümde ayrıca şehitlerin isimlerinin yer aldığı bir anıt yer alırken Mehmetçik ve Mücahit'in ortaklaşa verdiği mücadele sonucunda elde edilen hakların ve özgürlüğün verilemeyeceği de yazılarla vurgulanıyor.

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