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Yaşam

Kısmi tsunamide ölen kadının oğlu ile torunu yaşadıklarını anlattı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde depremin ardından oluşan kısmi tsunami nedeniyle boğulan 87 yaşındaki Fatma Laike Erçetin'in oğlu Ahmet Erçetin ile torunu Yaşar Erçetin, yaşadıkları acı dolu anları paylaştı.

Ömer Ürer,Cemrecan Tutar   | 03.11.2020
Kısmi tsunamide ölen kadının oğlu ile torunu yaşadıklarını anlattı Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Izmir

İzmir'in Seferihisar ilçesinde depremin ardından oluşan kısmi tsunami nedeniyle boğulan 87 yaşındaki Fatma Laike Erçetin'in oğlu Ahmet Erçetin ile torunu Yaşar Erçetin, yaşadıkları acı dolu anları paylaştı.

Sığacık'ta çiftçilik yapan 65 yaşındaki Ahmet Erçetin, AA muhabirlerine, deprem olduğunda endişeyle evine koştuğunu, eşi ve annesini sağlıklı bir şekilde bulduğunda ise rahatladığını dile getirdi.

Eşinin deprem olunca annesini evden çıkardığını anlatan Erçetin, "Evimizde hasar yoktu. İlçe merkezine giderek ihtiyacı olan varsa yardım etmek istedim. Sonra aniden deniz suyunun çekildiği söylendi. Kısa bir süre sonra da su baskını oldu." dedi.

Evine döndüğünde annesinin suya kapıldığını öğrendiğini dile getiren Ahmet Erçetin, şunları söyledi:

"Annem sokakta otururken suya kapılmış. Zaten ayaklarından rahatsızdı ve engelliydi. Zor yürüyordu. Denizdeki su aniden çekilmiş. Bugüne kadar tsunami gibi bir şey bilmiyorduk, anca televizyondan izliyorduk. Ne annemden, ne dedemden böyle bir şey duydum. Evimiz denize yakın, sokağımız dar. Aniden su basınca annemi alıp götürmüş. Oğlum babaannesini kurtarmaya çalışmış ama annem maalesef hayatını kaybetti."

Sığacık'ta berberlik yapan 30 yaşındaki torun Yaşar Erçetin ise depremin hemen ardından suların çekildiğini öğrenince sahile gittiğini aktardı.

Erçetin, "Birden karşıdan büyük bir su kütlesi geldi ve kıyıya vurdu. Sonra eve koştum. Babaannemi su almış götürmüştü. Hemen peşine gittim. Bir ara tuttum ama sudan çıkardığımda son nefesini verdi." ifadesini kullandı.

30 Ekim'de merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığı olan 6,6 büyüklüğündeki depremden sonra önce denizde sular çekilmiş, daha sonra Sığacık ve Akarca mahallelerinin sahil kesimi su altında kalmıştı. Kaleiçi'ne kadar gelen deniz suyu araç ve dükkanlara zarar vermişti. Kıyıdaki tekneler de zarar görmüştü. Oluşan kısmi tsunamide Fatma Laike Erçetin de boğulmuştu.

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