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İzmir'in bazı ilçeleri ve çevresinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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Yaşam

'Kırmızı alarm' verilen Tunca Nehri'nde su maymunları görüntülendi

Edirne'den geçen Tunca Nehri'nin debisi "kırmızı ikaz" seviyesine yükseldi.

Salih Baran   | 12.01.2021
'Kırmızı alarm' verilen Tunca Nehri'nde su maymunları görüntülendi

Edirne

Hem kaynağını aldığı Bulgaristan hem de Edirne'deki kuvvetli sağanaklara bağlı olarak Tunca Nehri'nin debisi 24 saatte yaklaşık 20 kat arttı.

Suakacağı mevkisindeki ölçüm istasyonundan dün 12 metreküp/saniye olarak ölçülen debi, son ölçümde 210 metreküp/saniye seviyesine çıktı.

Bu nedenle kritik seviyede akan nehir için "kırmızı ikaz" verildi. Nehir, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin de yapıldığı Sarayiçi mevkisinde yer yer taştı.

Su maymunları da geldi

Bu arada, debisi artan nehirde su maymunları da görüntülendi.

Kemirgenlerin en büyüğü olarak nitelenen su maymunlarının Bulgaristan'da kürkleri için beslendiği çiftliklerden, suyun yükselmesiyle akıntıya kapılıp geldikleri düşünülüyor.


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