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Yaşam

İzmir'de kürekle yolu temizleyen polisin görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü

İzmir'in Tire ilçesinde, trafik polisinin kürekle yolda biriken çamur ve kumu temizle görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü.

Mustafa Güngör   | 12.01.2021
İzmir'de kürekle yolu temizleyen polisin görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü

İzmir

İzmir'in Tire ilçesinde, trafik polisinin kürekle yolda biriken çamur ve kumu temizle görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü.

Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi'nde yürütülen altyapı çalışmaları sonrası yolda kum ve çamur birikintisi oluştu.

Araçların yolun çamurlu olduğu kısmı kullanmaması ve trafik yoğunluğu oluşması üzerine bölgede görevli trafik polisi İbrahim Salum, temin ettiği kürekle yolu temizledi.

Polisin yoldaki çamur birikintisini temizleme anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendikten sonra sosyal medyada da paylaşıldı.

Kısa sürede ilgi gören görüntülerde Salum'a destek mesajlar verildi.


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