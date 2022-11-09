Dolar
18.60
Euro
18.76
Altın
1,715.46
ETH/USDT
1,269.70
BTC/USDT
18,155.00
BIST 100
4,394.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul’da ‘’Sabah Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’’nda konuşuyor. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Göç ve İnsan Hakları" uluslararası konferansında konuşuyor.
logo
Yaşam

Kırklareli'ndeki su basar ormanları güz mevsimi renklerine büründü

Avrupa'nın en büyük su basar ormanlarından İğneada longozları sonbaharın renklerini yansıtıyor.

Ufuk Ertop   | 09.11.2022
Kırklareli'ndeki su basar ormanları güz mevsimi renklerine büründü Fotoğraf: Özgün Tiran - AA

Kırklareli

Demirköy ilçesinin İğneada beldesinde bulunan, endemik bitkileri, yabani ve nadir kuş türleriyle dikkati çeken ormanlar her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor.

İçerisinde 5 gölün ve yürüyüş parkurlarının yer aldığı İğneada longozları, sonbaharda ziyaretçilerini sarı, turuncu, kahverengi ve yeşilin farklı tonlarıyla karşılıyor.

Ağaçlardan dökülen yaprakların toprağı kapattığı su basar ormanlarında, düşen yapraklar arasından çıkan çiçekler de manzaraya ayrı renk katıyor.

Su basar ormanları, sonbahar renklerinin yanında kuş cıvıltıları ve derelerden gelen su sesleriyle de ziyaretçilerine doğanın güzelliklerini sunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İŞKUR aracılığıyla ekimde 79 bin 75 kişi işe yerleştirildi
Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılı
Emniyetten 6 adımda siber zorbalıkla mücadele
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 12 kişi yakalandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret için araştırma başlattı

Benzer haberler

Kırklareli'ndeki su basar ormanları güz mevsimi renklerine büründü

Kırklareli'ndeki su basar ormanları güz mevsimi renklerine büründü

Paraşüt tutkunları Uçmakdere'de sonbaharın keyfini yaşıyor

Etrafı çam ormanlarıyla kaplı Çubuk Gölü'nde sonbahar güzelliği yaşanıyor

Şanlıurfalı amatör fotoğrafçılar sonbaharı fotoğrafladı

Şanlıurfalı amatör fotoğrafçılar sonbaharı fotoğrafladı
Doğu Ekspresi'nin Kemah-Erzincan rotası fotoğraf tutkunlarına doğal stüdyo oluyor

Doğu Ekspresi'nin Kemah-Erzincan rotası fotoğraf tutkunlarına doğal stüdyo oluyor
Sonbaharın güzelliklerinin tadını Aladağ Yaylası'nda ata binerek çıkardılar

Sonbaharın güzelliklerinin tadını Aladağ Yaylası'nda ata binerek çıkardılar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet