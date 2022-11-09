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Yaşam

Zonguldak'ta bol miktarda avlanan palamut lakerda olarak satışa sunuluyor

Karadeniz'de bu sezon bol miktarda avlanan palamut, lakerda olarak tezgahlardaki yerini alıyor.

Gökhan Yılmaz   | 09.11.2022
Zonguldak'ta bol miktarda avlanan palamut lakerda olarak satışa sunuluyor Fotoğraf: Gökhan Yılmaz/AA

Zonguldak

Bölgede "tuzlu balık" olarak da bilinen ve temizleme, yıkama, tuzlama, kavanozlama gibi uğraşların ardından tüketime hazır halen getirilen lakerdanın 1 kilogramlık kavanozu 350 liradan satışa sunuluyor.

Baba mirası balıkçılığı kentte uzun yıllardır devam ettiren İsmail Hakkı Balta, gazetecilere, bölgede gelenek olan lakerda yapımını sürdürdüklerini söyledi.

Lakerdanın tezgahlarda yerini aldığını belirten Balta, "Bunun yapımında emek var. Balıkların lakerda haline gelmesi için 20 günlük bir safhası var." dedi.

Balta, bu sezon bol miktarda avlanan palamudun balıkçıları sevindirdiğini anlatarak, "Burada avı daha çok büyük gırgırlar yakaladı. Kıyı balıkçılığında fazla avcılık olmadı. Balıkçılığın ekonomiye büyük katkıları oluyor. Bu sezon vatandaş balığa doydu. Balıkçılar elde kalan ve 'Bu balığı ne yapacağız?' dedikleri balıklar için lakerdaya yoğunlaştı. Balıkçılar balık bolluğundan lakerdaya döndüler." diye konuştu.


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