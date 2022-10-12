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Yaşam

Kırklareli'nde öğrenciler kentin "milli içeceğini" okullarında üretmeye başladı

Kırklareli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okullarında oluşturulan tesiste yörenin tescilli ürünlerinden, üzüm suyuna hardal ilave edilerek hazırlanan "hardaliye" üretimine başladı.

Özgün Tiran   | 12.10.2022
Kırklareli'nde öğrenciler kentin "milli içeceğini" okullarında üretmeye başladı Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1930 yılında kenti ziyaretinde tadına baktığı ve milli içecek haline getirilmesi için talimat verdiği üzüm şırasından üretilen hardaliyenin tanıtımı için kentteki pek çok kuruluş çalışmalarını sürdürüyor.

Geçmişte sadece yörede yaşayanların bildiği hardaliye, 2017'de "coğrafi işaret" ile tescillenmesinin ardından daha bilinir hale geldi.

Şehirde 3 firma tarafından yılda 40-45 ton üretilen hardaliye hem Kırklareli'ne gelen turistlere hem de internet üzerinden yapılan satışla dünyanın pek çok yerine ulaştırılıyor.

Öğrenciler de kolları sıvadı

"Milli içecek" hardaliyenin üretim ve pazarlamasına katkı sunmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğü de kolları sıvadı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in geçen yıl Kırklareli'ni ziyaretinde öğrenciler eliyle hardaliye üretilmesi talimatı ve desteği sonrası Kırklareli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi deposunda hardaliye üretim tesisi oluşturuldu. 4 kazan, posa ayırma ve şıra sıkma ayırma makinesinin bulunduğu tesiste, öğrenciler iki hafta önce deneme üretimine başladı.

Öğrenciler yörede yetişen üzümleri yıkama işlemi sonrası posa makinasına atarak üzümün suyunu çıkarıyor, buradan alınan üzüm suyunun bir süre dinlendirilmesinin ardından içerisine aroma vermesi maksadıyla ezilmiş hardal ve vişne yaprağı konuyor. Belirli bir süre sonra hardaliye şişelenerek depolanıyor.

"Gurur duyuyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, AA muhabirine, meslek lisesi öğrencileri ile kentin yöresel içeceği hardaliye üretimine başladıklarını söyledi.

Atatürk'ün talimatını yerine getirdikleri için büyük bir heyecan ve gurur yaşadıklarını ifade eden Kalkan, ilk etapta 1 ton üzümden 800 litre hardaliye ürettiklerini, kapasiteyi artırmaya gayret ettiklerini, hardaliyeyi tüm ülkeye tanıtmayı amaçladıklarını kaydetti.

Hardaliyenin çok lezzetli, katkısız ve sağlıklı bir içecek olduğuna işaret eden Kalkan, "Şu anda deneme mahiyetinde olduğu için bunu öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve Kırklareli halkına sunacağız. Ondan sonraki çalışmalarımızı da buna göre hazırlamış olacağız." dedi.

Öğrencilerden Doğukan Bektaş da çok sevdiği hardaliyeyi artık okullarında yaptıklarını belirtti. Bektaş, hardaliye üretimi ile hem kendisinin bilgilendiğini hem de tanıtıma katkı sağladığını ifade etti.

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