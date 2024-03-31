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Yaşam

Kırklareli'nde bir hayvansever kedisiyle sandık başına gitti

Kırklareli'nde Aysun Çelik, oy kullanmak için sandık başına kedisiyle geldi.

Özgün Tiran  | 31.03.2024 - Güncelleme : 31.03.2024
Kırklareli'nde bir hayvansever kedisiyle sandık başına gitti Fotoğraf: Özgün Tiran - AA

Kırklareli

Yaklaşık 10 yıl önce sokakta bulduğu "Duman" isimli kedisi ile Gazi Mustafa Kemal İlkokuluna gelen Çelik, 1067 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Bu sırada bazı vatandaşlar kediyi sevdi.

Çelik, AA muhabirine, sahipsiz hayvanlara dikkat çekmek amacıyla oyunu kedisiyle kullanmaya geldiğini söyledi.

Çelik, hayvanları çok sevdiğini kaydetti.


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