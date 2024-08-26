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Yaşam

Kırklareli'nde asırlık traktörler ressamlara tuval oldu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, asırlık 4 traktöre 32 ressam tarafından çeşitli resimler çizildi.

Özgün Tiran  | 26.08.2024 - Güncelleme : 26.08.2024
Kırklareli'nde asırlık traktörler ressamlara tuval oldu Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Basri Erdem tarafından Akçaköy'de "Köy de Sanat Resim Çalıştayı" düzenlendi.

Çalıştaya katılan 32 ressam, Erdem tarafından temin edilerek köye getirilen 4 traktöre yağlı boya ile resimler yaptı.

Ressamlar tarafından yapılan ayçiçeği, Atatürk ve doğa resimleri vatandaşlar tarafından beğeni topladı.

Basri Erdem, etkinlikte yaptığı konuşmada, güzel bir etkinliğe imza attıklarına inandığını söyledi.

Tarım ile sanatın buluştuğunu ifade eden Erdemi, sevindirici bir çalışmaya imza atmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Ressam Rüzgar Fidan ise ilk kez bir traktöre resim yaptığını belirtti.

Traktörlere hayran kaldığını ifade eden Fidan, organizasyonda çok keyif aldığını dile getirdi.

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