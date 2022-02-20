Kırağı tutan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu
Soğuk havaların etkisini sürdürdüğü Ağrı'da, kırağı tutan ağaçlar köylere ayrı güzellik kattı.
Ağrı
Kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu kentte, beyaz örtüyle kaplı dağlık köylerde, soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı tuttu.
Kırağıyla birlikte seyrine doyumsuz manzaralar sunan ağaçlar, Murat Nehri ve Aladağlarla bütünleşerek ortaya güzel görüntüler çıkardı.
Karlı ova ve dağlarla ayrı bir güzelliğe bürünen ağaçlar, AA ekibince dron ile havadan görüntülendi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.