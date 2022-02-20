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Yaşam

Kırağı tutan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Soğuk havaların etkisini sürdürdüğü Ağrı'da, kırağı tutan ağaçlar köylere ayrı güzellik kattı.

Abdullah Söylemez   | 20.02.2022
Kırağı tutan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu Fotoğraf: Abdullah Söylemez - Anadolu Ajansı

Ağrı

Kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu kentte, beyaz örtüyle kaplı dağlık köylerde, soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı tuttu.

Kırağıyla birlikte seyrine doyumsuz manzaralar sunan ağaçlar, Murat Nehri ve Aladağlarla bütünleşerek ortaya güzel görüntüler çıkardı.

Karlı ova ve dağlarla ayrı bir güzelliğe bürünen ağaçlar, AA ekibince dron ile havadan görüntülendi.

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