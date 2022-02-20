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Yaşam

Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki doluluk yüzde 90'a ulaştı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Cıbıltepe Kayak Merkez'ine bu sezon yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor.

Hüseyin Demirci   | 20.02.2022
Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki doluluk yüzde 90'a ulaştı Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars


Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki sarıçam ormanları arasında, uzun ve alternatif kayak pistleriyle ilgi çeken kayak merkezine gelen kayakseverler, kayak ve snowboard yaparak kızakla kayma imkanı buluyor.

Kar kalınlığının 90 santimetreye ulaştığı, çığ tehlikesinin bulunmadığı, kristal karı, sarıçam ormanları ve uzun kayak pistleriyle Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden biri olan 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe'ye özellikle İran ve Azerbaycan'dan gelen kayakseverler akın etti.

Otellerdeki doluluğun yüzde 90'ları bulduğu Kayak Merkezi'nde hizmet veren bir otelin genel müdürü Mehmet Saraçoğlu, AA muhabirine, bu sene kayak merkezine geçen yıllara göre büyük ilgi olduğunu söyledi.

Yarıyıl tatilinin ardından aynı yoğunlukla devam ettiklerini belirten Saraçoğlu, şöyle konuştu:

"Bu sene inanılmaz bir talep var. Özellikle İran, kısmen Azerbaycan'dan gelen misafirlerimiz buraya çok rağbet gösteriyorlar. İranlı misafirlerimiz burayı çok sevdi, sürekli gruplar halinde geliyorlar, adeta burayı mesken tuttular. Sarıçam ormanları ve kristal karımız nedeniyle misafirlerimiz bizi hiç bırakmayacaklar, doluluk oranlarımız çok güzel. Reklamımız az olmasına rağmen gelen hiçbir misafir burayı terk etmiyor ve her zaman burayı tercih ediyor. Otellerimiz kapasitelerini büyüttü, herkes otelini yeniledi çok konforlu hizmet veriyorlar."

İranlı tur operatörü Hamit Çarkçı da bu sezon 8'inci grubu Sarıkamış'a getirdiklerini, Nevruz Bayramı'nı da yine burada kutlayacaklarını ifade etti.

İranlı turist Rojin Ekberihessem de Sarıkamış'ın tabiatının, pistlerinin ve otellerinin çok güzel olduğunu ve burada kayak yapmaktan büyük keyif aldıklarını dile getirdi.

Kayak eğitmeni Orhan Üstündağ ise bütün kayakseverleri Sarıkamış'a beklediklerini ve onların mart ayı sonuna kadar bu keyfi yaşamalarını istediklerini ifade etti.

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