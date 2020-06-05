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Yaşam

Kır düğünü işletmelerinde 'kontrollü sosyal hayat' yoğunluğu

Bursa'da Kovid-19 tedbirlerinde normalleşme sürecine geçilmesiyle kır düğünü rezervasyonlarında artış yaşanıyor.

Sinan Balcıkoca   | 05.06.2020
Kır düğünü işletmelerinde 'kontrollü sosyal hayat' yoğunluğu Fotoğraf: Sinan Balcıkoca/AA

Bursa

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kontrollü sosyal hayata geçişin ardından evlenecek çiftler kır düğünlerine daha çok ilgi gösteriyor.

Çiftler, uzmanların "klimalı ve kapalı ortamlardan uzak durulmasını" önermesi üzerine, bu yaz yapacakları düğünlerde mekan arayışını bu tavsiyelere göre şekillendiriyor.

Özellikle normalleşme sürecinde ikinci aşamaya geçilmesiyle kır düğünü rezervasyonlarında artış yaşanıyor. İşletme sahipleri ise faaliyete başlayacakları tarihin bir an önce duyurulmasını istiyor.

Bursa'da faaliyet gösteren Oksijen Havuzbaşı Kır Düğünü İşletmecisi Sabri Zümre, AA muhabirine, 12 yıldır sektörde faaliyet yürüttüğünü söyledi.

Salgın sürecinin sektörü olumsuz etkilediğini belirten Zümre, "Aslında düğün yapacak çiftler de bu süreçten olumsuz etkilendi. Şu anda bu sektörde çözüm arayışındayız." dedi.

Zümre, son dönemde Kovid-19 nedeniyle kır düğünü işletmelerinin düğün salonlarına göre biraz daha avantajlı olduğunu dile getirdi.

Normalleşme sürecinde ikinci aşamaya geçilmesiyle 2-3 haftadır hareketlilik olduğunu bildiren Zümre, "Ancak bizdeki rezervasyon artışı salonlardaki hizmet kalitesinin eksikliğinden kaynaklanmıyor. Sağlık kurullarının kapalı ortamlar ve klima konusundaki açıklamaları bize olan ilgiyi artırdı. Düğün salonlarından kır bahçelerine bir kayma söz konusu." ifadelerini kullandı.

Zümre, hem evlenecek çiftlerin hem de işletmecilerin planlama yapmak için uzun süredir düğünlerin yapılmaya başlanacağı tarihin açıklanmasını beklediğini vurguladı.

"Devlet tarafından yapılacak açıklama tüm sektörleri hareketlendirecek"

Faaliyet gösterdikleri iş kolunun, birçok sektörle bağlantılı olduğuna değinen Zümre, şunları kaydetti:

"Sonuç itibarıyla yuva kuruluyor. Devlet tarafından yapılacak bir açıklama tüm sektörleri hareketlendirecek. Temmuz ve ağustosta hafta içi ve hafta sonu rezervasyonlarımız doldu. Süreçteki belirsizlik insanları daha da ileri günlere düğün tarihi almaya sevk ediyor. Şu anda kır bahçeleri revaçta. Sezonun ekim sonuna kadar gideceğini öngörüyoruz. 2-3 haftadır rezervasyon için arayanların sayısı çok arttı."

Zümre, kır düğünü paketi fiyatlarının 5 bin liradan başlayıp 20 bin liraya kadar çıktığını sözlerine ekledi.

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