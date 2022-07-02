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Yaşam

Kemaliye'deki şenlikler cirit ve dağ bisikleti iniş etkinliğiyle devam etti

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bu yıl 43’üncüsü düzenlenen "Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri" kapsamında cirit ve downhill (yokuş aşağı dağ bisikleti) etkinlikleri düzenlendi.

Selami Küçükoğlu, Kemal Özdemir   | 02.07.2022
Kemaliye'deki şenlikler cirit ve dağ bisikleti iniş etkinliğiyle devam etti Fotoğraf: Selami Küçükoğlu/AA

Erzincan

Kaymakamlık, belediye ve Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı (KEMAV) tarafından ortaklaşa düzenlenen şenlik, farklı branşlarda 500'e yakın sporcunun katılımıyla ilçede devam ediyor.

Şenlikler kapsamında, bu yıl ilk kez düzenlenen cirit gösterisinde Ankara Toprak Mahsulleri Ofisi Atlı Spor Kulübü ile Erzincan Asutay Atlı Spor Kulübü arasında gösteri amaçlı müsabaka düzenlendi.

Yurt dışından gelen yabancı misafirlerin de heyecanla izlediği cirit müsabakasında sporcular at üstünde hünerlerini sergiledi.

Meksika, Litvanya ve Tunus’tan gelen gönüllü gençlerin de aralarında bulunduğu seyirciler, alkışlarıyla ciritçilere destek oldu.

Etkinlikler kapsamında ayrıca Türk ve yabancı sporcuların katılımıyla "Sarıçiçek'ten Eğine Pedalla downhill" etkinliği yapıldı.

Sporcular rengarenk doğası, eğimli arazileri ve dik yokuşları bulunan Sarıçiçek yaylasından, Kemaliye'ye 20 kilometre pedal çevirerek ulaştı.

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