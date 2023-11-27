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Yaşam

Kazdağı Milli Parkında kar manzaraları

Balıkesir ve Çanakkale sınırlarındaki Kazdağları'nda geceden itibaren etkili olan kar yağışı dolayısıyla Milli Park beyaza büründü.

Hakan Firik  | 27.11.2023 - Güncelleme : 27.11.2023
Kazdağı Milli Parkında kar manzaraları

Balıkesir

1993 yılında 2873 Sayılı Milli Park Kanunu kapsamında koruma altına alınan Kazdağı Milli Parkı'nda etkili olan kar, güzel görüntüler oluşturdu.

Kar yağışının ardından milli parkta oluşan manzara görülmeye değer görüntüler sunuyor.

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