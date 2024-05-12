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Yaşam

Kazada ölen oğlunun arkadaşları Anneler Günü sürprizi yaptı

İzmir'de otomobilin motosikletine çarpması sonucu hayatını kaybeden 18 yaşındaki Murat Çiftçi'nin arkadaşları, annesi Dilek Erkan'ı Anneler Günü'nde yalnız bırakmadı.

Mustafa Güngör  | 12.05.2024 - Güncelleme : 12.05.2024
Kazada ölen oğlunun arkadaşları Anneler Günü sürprizi yaptı Fotoğraf: Mustafa Güngör - AA

İzmir

İzmir'de geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 36 gün sonra hayatını kaybeden 18 yaşındaki Murat Çiftçi'nin okul arkadaşları, anne Dilek Erkan'ın Anneler Günü'nü kutladı.

Çiğli ilçesinde 26 Şubat'ta okul çıkışında motosikletiyle ilerlerken bir otomobilin çarpması sonucu vefat eden Çiftçi'nin annesi Dilek Erkan, oğlunun acısını unutamıyor.

Oğlunun fotoğrafını Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki iş yerine koyan Erkan, zaman zaman ziyaretine gelen oğlunun sınıf arkadaşlarıyla teselli buluyor.

Çiftçi'nin arkadaşları, kazadan sonra "anne" demeye başladıkları Dilek Erkan'ı Anneler Günü'nde yalnız bırakmadı.

Erkan'ın iş yerine sürpriz ziyaret gerçekleştiren gençler, güller getirdikleri Erkan'ın Anneler Günü'nü kutladı. Erkan ve oğlunun arkadaşları, gözyaşlarına hakim olamadı.

"Yalnız ilk Anneler Günü"

Anne Erkan, AA muhabirine, oğlunun evliliklerinden 12 yıl sonra 4'üncü tüp bebek denemesi sonrası doğduğunu ve kendilerine "müjde" bebek olarak geldiğini söyledi.

Eşinden oğlu 6 yaşındayken ayrıldığını belirten Erkan, tek başına büyüttüğü oğlunun 6 yaşından itibaren müzikle de uğraştığını anlattı.

Erkan, oğlunun bu yıl güzel sanatlar lisesinden mezun olacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ben Anneler Günü hediyem olarak oğlumun diploması yerine ölüm belgesini aldım. Bu çok kötü bir acı. Bir annenin dünyada bundan daha büyük bir acısı yok. Okulundan çıktı tekrar bir okula gidiyordu. Motosikletiyle normal şeridinde giderken sol taraftan bir kişi oğlumun şeridine hızlı bir şekilde girip vurdu. Orada zaten tabelalarda U dönüşü yasağı var. Sonrasında kendi şeridinden karşı şeride geçiyor. Yani sonuçta orada trafik kurallarına uymayan bir şahıs var."

Erkan, otomobilin sürücüsünün 2 günlük gözaltı sonrası serbest bırakıldığını ifade ederek, "Suçlu kişi elini kolunu sallayarak geziyor. Bu beni çok rahatsız ediyor." dedi.

Anneler Günü'nü ilk defa yalnız geçireceğini ifade eden Erkan, "Okul arkadaşları, yavrularım hepsi bana çiçekler getirdi, hediyeler getirdiler. Bir anne için çok kötü, Anneler Günü'nü oğlum olmadan geçireceğim. Bundan daha büyük bir acı yok." ifadelerini kullandı.

Murat Çiftçi'nin liseden arkadaşları da Anneler Günü'nde Dilek Erkan'ı yalnız bırakmak istemediklerini belirterek, suçlunun bir an önce cezalandırılmasını talep etti.

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