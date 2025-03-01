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Yaşam

Kayakseverler Erciyes'te kışın tadını çıkarıyor

Türkiye'nin önde gelen kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes Dağı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Esma Küçükşahin  | 01.03.2025 - Güncelleme : 01.03.2025
Kayakseverler Erciyes'te kışın tadını çıkarıyor Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

Kayseri

Hafta sonu tatilini Erciyes Kayak Merkezi'nde geçirmek isteyenler, İç Anadolu'nun "zirvesi" konumundaki Erciyes Dağı'nda yoğunluk oluşturdu.

Yerli ve yabancı ziyaretçiler, Tekir, Develi, Hacılar ve Hisarcık kapılarındaki tesislerde kayak ve snowboard yaparak vakit geçirdi.

Tatilciler, rakımı 2 bin 200 ile 2 bin 939 metre arasında değişen zirvelerden başlayarak kayak yapmanın keyfini yaşıyor.

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