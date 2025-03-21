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Yaşam

Kastamonulu off-roadcular beraberindeki down sendromlu çocuklarla şehir turu attı

Kastamonu'da, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle "Off-Road Turu" düzenlendi.

Özgür Alantor  | 21.03.2025 - Güncelleme : 21.03.2025
Kastamonulu off-roadcular beraberindeki down sendromlu çocuklarla şehir turu attı

Kastamonu

Kastamonu Doğa Sporları ve Off- Road (KASDOFF) Kulübü ile Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği iş birliğinde 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Araçlarını balonlarla süsleyen Kastamonu Offroad Kulübü üyeleri, yanlarına aldıkları down sendromlu çocuklarla şehir turu attı.

Özel gereksinimli bireyler, off-road araçlarıyla kentte tur atarken eğlenceli anlar yaşadı.

KASDOFF Başkanı Tarkan Topaç, AA muhabirine, down sendromlularla unutulmaz bir gün yaşadıklarını söyledi.

Sadece çamurlu yolları aşan, engebeleri zorlayan bir topluluk olmadıklarını vurgulayan Topaç, "Bizler, vatanına ve milletine gönülden bağlı, kalbi iyilikle atan, gerektiğinde elini taşın altına koymaktan çekinmeyen bir topluluğuz. Bugün 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde, özel çocuklarımızla unutulmaz bir gün yaşadık. Onları arazi araçlarımızla konvoy halinde gezdirerek yüzlerindeki tebessüme ortak olduk. Çünkü biz, gücümüzü yalnızca motorlardan ve lastiklerden değil, birlikte olmaktan, paylaşmaktan ve sevgiden alıyoruz." dedi.

"Asıl engel, kalplerdeki sevgisizliktir"

Asıl engelin kalplerdeki sevgisizlik olduğunu ifade eden Topaç, "Bizim yolumuz, sadece zorlu araziler değil, iyiliğin ve dayanışmanın yoludur. Bugün bir kez daha gördük ki, bir çocuğun mutluluğu dünyalara bedeldir. Biz hep buradayız, nerede bir ihtiyaç varsa, nerede bir yürek ısınmayı bekliyorsa, nerede bir mutluluk paylaşılmayı bekliyorsa, biz oradayız. Çünkü biz sadece off-road yapmıyoruz, gönüllere de dokunuyoruz." diye konuştu.

Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ise özel bireylere böyle güzel bir gün yaşattıkları için KASDOFF üyelerine teşekkür etti.

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