Elazığ'da çiçek açan kayısı ağaçları kar altında kaldı
Elazığ'ın Baskil ilçesinde çiçek açan kayısı ağaçları, etkili olan yağışla kar altında kaldı.
Elazig
Dün etkisini gösteren ve gece devam eden kar yağışı, kayısı üretiminin yoğun yapıldığı Baskil'i beyaza bürüdü.
Elazığ'da 1 milyon 300 bin civarındaki kayısı ağacı varlığının yüzde 95'ini teşkil eden ilçede, çiçeklenme döneminde yağan kar çiftçiyi tedirgin etti.
Çiftçiler, olası zirai don olayına karşı tedbirli olunması konusunda uyarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.