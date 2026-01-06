Kastamonu'da ormanlık alanda beslenen karacalar dronla görüntülendi
Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde ormanlık alanda beslenen iki karaca dronla görüntülendi.
Kastamonu
Bölgede etkili olan kar yağışı sonrası doğada oluşan manzaraları görüntülemek isteyen Kubilay Onurcan Çalık, karacaları fark etti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Hayvanlara yaklaşan Çalık, karacaların kar üzerinde yürüdüğü ve beslendiği anları izleyerek dron kamerasıyla kaydetti.
Küre Dağları Milli Parkı'nın Kastamonu sınırlarında kalan bölümünde görüntülenen karacaların sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ilgi gördü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.