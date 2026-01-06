Dolar
43.04
Euro
50.55
Altın
4,461.89
ETH/USDT
3,220.50
BTC/USDT
93,303.00
BIST 100
11,806.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Rize'de 31 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı İstanbul’da gerçekleştiriliyor.
logo
Yaşam

Kastamonu'da ormanlık alanda beslenen karacalar dronla görüntülendi

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde ormanlık alanda beslenen iki karaca dronla görüntülendi.

Ünal Kesmen, Semih Yüksel  | 06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
Kastamonu'da ormanlık alanda beslenen karacalar dronla görüntülendi

Kastamonu

Bölgede etkili olan kar yağışı sonrası doğada oluşan manzaraları görüntülemek isteyen Kubilay Onurcan Çalık, karacaları fark etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hayvanlara yaklaşan Çalık, karacaların kar üzerinde yürüdüğü ve beslendiği anları izleyerek dron kamerasıyla kaydetti.

Küre Dağları Milli Parkı'nın Kastamonu sınırlarında kalan bölümünde görüntülenen karacaların sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ilgi gördü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AYM'den işten çıkarıldığı için geçmişe dönük TİS'ten yararlandırılmayan işçi için ihlal kararı
MİT, "Arabistanlı Lawrence" hakkındaki belgeyi paylaştı
Doğu Anadolu'da 6 ilde dondurucu soğuklar yaşamı güçleştiriyor
İstanbul'da malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik "Kapalıçarşı soruşturması"nda 68 şüpheli gözaltına alındı
Milli İstihbarat Teşkilatı 99 yaşında
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Kastamonu'da ormanlık alanda beslenen karacalar dronla görüntülendi

Kastamonu'da ormanlık alanda beslenen karacalar dronla görüntülendi

Kar kalınlığının bir metreyi aştığı dağ köylerinde vatandaşlar kürekle mesaide

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama

Kahramanmaraş'taki Yeşilgöz Gölü'nde kış manzarası havadan görüntülendi

Kahramanmaraş'taki Yeşilgöz Gölü'nde kış manzarası havadan görüntülendi
Küreliler kar altında kaybolan araçlarını çıkarmak için çaba harcıyor

Küreliler kar altında kaybolan araçlarını çıkarmak için çaba harcıyor
Çam ormanlarıyla çevrili Dumanlı Tabiat Parkı ziyaretçilerini bekliyor

Çam ormanlarıyla çevrili Dumanlı Tabiat Parkı ziyaretçilerini bekliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet