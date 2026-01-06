Trabzon'da yüzeyi buz tutan Uzungöl görülmeye değer manzaralar sunuyor
Doğu Karadeniz'de turistlerin ziyaret ettiği mekanların başında gelen Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'ün yüzeyinin büyük kısmı soğuk hava nedeniyle buz tuttu.
Bölgenin yüksek kesimlerinde yaşanan soğuk hava ve kar, dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de de etkisini gösterdi.
Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle gölün yüzeyinin büyük kısmı buz tuttu.
Çevresi kar, yüzeyi ise buzla kaplanan göl, özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti.
Doğal güzelliğiyle öne çıkan Uzungöl, kışın da görülmeye değer manzarasıyla bölge turizmine katkı sağlamaya devam ediyor.
Uzungöl ve çevresindeki karla kaplı ormanlar dron ile görüntülendi.