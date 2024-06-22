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Yaşam

Kastamonu'da "leyleklerin dansı" dronla görüntülendi

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde havada adeta dans eden leyleklerin görüntüsü, dronla kaydedildi.

Bilal Kahyaoğlu  | 22.06.2024 - Güncelleme : 22.06.2024
Kastamonu'da "leyleklerin dansı" dronla görüntülendi Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu/AA

Kastamonu

Mütevelli köyü mevkisinde bir tarlada yiyecek arayan onlarca leylek, bir süre sonra havalandı.

Sürekli değişik yönlere uçarak birbirlerinin arasına girip adeta dans eden leylekler, dronla görüntülendi.

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