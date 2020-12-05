Euro
9.47
Dolar
7.81
BIST 100
1,330.87
Altın
1,836.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da Sokağa Çıkma Yasakları Genel Değerlendirme Toplantısı’nda konuşuyor
logo
Yaşam

Kastamonu'da Gürleyik Şelalesi hazan renkleriyle görsel şölen sunuyor

Hanönü ilçesinde bulunan Gürleyik Şelalesi, su sesi ve rengarenk sonbahar tonlarıyla ziyaretçilerine huzur veriyor.

Özgür Alantor   | 05.12.2020
Kastamonu'da Gürleyik Şelalesi hazan renkleriyle görsel şölen sunuyor

Kastamonu

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde bulunan Gürleyik Şelalesi, rengarenk ağaçları ile sonbaharda ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

İlçeye bağlı Bağdere köyünde bulunan şelale, yılın neredeyse her mevsimi ziyaretçi çekiyor. Ağaç çeşitliliği bakımından zengin olan bölge, sonbahar aylarında kahverengi, sarı, kırmızı ve turuncunun farklı tonlarıyla rengarenk oluyor.

Yaklaşık 40 metre yükseklikten iki kademe şeklinde sonbaharın tüm renklerini barındıran ağaçların arasında dökülen suyun çıkardığı ses de ziyaretçilere huzur veriyor.

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, AA muhabirine, neredeyse her mevsim bölgeyi ziyaret ettiğini söyledi.

Gürleyik Çayı'nda oluşan şelalenin uzun yıllara dayanan hikayesinin bulunduğunu belirten Keleş, "Gürleyik Çayı, belki de milyonlarca yıllık yolculuğu sırasında kendisine bir yol bulması sonucu harika bir doğa olayı meydana getirmiş. Burası özellikle yaz aylarında Hanönü ilçesi ve çevreden gelen vatandaşların piknik alanlarından biri." dedi.

"Yazdan ziyade buranın sonbaharını tavsiye ediyorum"

Bölgenin sonbaharda ayrı güzelliğe büründüğünü ifade eden Keleş, şunları kaydetti:

"Sonbahar mevsimi ağaçların renklerinin en güzel olduğu dönem. Yazdan ziyade ben buranın sonbaharını tavsiye ediyorum. Hanönü'ndeki sonbaharın en güzel görüldüğü yerlerden biri burası. Dere boyunda gezdiğimiz zaman çınar ağaçlarının kahverengi ve yeşile çalan müthiş renk cümbüşü içeren yapraklarını göreceksiniz. Yaban fındıkları ayrı güzellik katıyor. Kayın ağaçları, gökçe ağaçlar var. Burası kısa mesafede birçok ağacı bulabileceğiniz rengarenk bir güzellik.

Gürleyik Şelalesi'nin huzur veren sesini dinlerken kuş ve yaprak sesleri arasında sonbaharın tüm renklerini görebilirsiniz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Acil sağlık ekipleri Kovid-19 sürecinde fedakarca görev başında
Milletvekili Yayman: Çok şiddetli ağrılar çektim. Bu işin şakası yok
ABD'de Şükran Günü tatilinden sonra Kovid-19 rakamları endişe verici seviyeye ulaştı
Kovid-19 vakalarının artmaya devam ettiği Avrupa'da hükümetler aşı stratejilerini belirliyor
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 66 milyonu geçti

Benzer haberler

Kastamonu'da Gürleyik Şelalesi hazan renkleriyle görsel şölen sunuyor

Kastamonu'da Gürleyik Şelalesi hazan renkleriyle görsel şölen sunuyor

Hazar Gölü sonbaharın renkleriyle büyülüyor

Siyez buğdayından cips ürettiler

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde her mevsim renk cümbüşü yaşanıyor

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde her mevsim renk cümbüşü yaşanıyor

Trabzon yaylalarında sonbahardan kalan renkler görsel şölen sunuyor

Trabzon yaylalarında sonbahardan kalan renkler görsel şölen sunuyor
Yıllandırılan 'sarımsak ekstraktı' talep görüyor

Yıllandırılan 'sarımsak ekstraktı' talep görüyor