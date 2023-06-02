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Yaşam

Kars'taki Çalı Gölü'nde bugüne kadar 185 türden kuş gözlemlendi

Kars'ta 185 kuş türüne ev sahipliği yapan Çalı Gölü sulak alanı, kuş gözlemcilerinin de uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Hüseyin Yıldız, Cüneyt Çelik  | 02.06.2023 - Güncelleme : 02.06.2023
Kars'taki Çalı Gölü'nde bugüne kadar 185 türden kuş gözlemlendi Fotoğraf: Hüseyin Yıldız/AA

Kars

Türkiye'nin en yüksek rakımlı göllerinden Çalı Gölü, 2016'dan bu yana "ulusal öneme haiz sulak alan" olarak koruma altında bulunuyor.

2 bin 237 metre rakımlı Çalı Gölü sulak alanı, çok sayıda kuşu ağırlıyor. Civardaki kaynak sularıyla beslenen alan, göçmen kuşlara mola noktası oluyor.

Genelde Afrika'dan Rusya'ya göçen türlerin kullandığı rota üzerinde bulunan göl, bu yönüyle kuş gözlemcilerinin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Akademisyen ve gönüllülerin yaptığı son gözlemde kumru (Streptopelia decaocto) ve küçük kumru (Spilopelia senegalensis) kuşlarının kayıt altına alınmasıyla gölde 183 olan tür sayısı 185'e yükseldi.

"Gözlemcilerin kullandığı önemli ve kolay bir rota"

Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Emrah Çelik, AA muhabirine, Çalı Gölü'nün Doğu Anadolu'daki önemli kuş alanlarından biri olduğunu söyledi.

Gölde akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve doğaseverlerin çalışma yürüttüğünü belirten Çelik, "Çalı Gölü'nde daha önceki çalışmalarda 183 tür kaydedilmişti. Bizim de son arazi çalışmalarımızla 2 yeni kayıt daha girdik ve tür sayımız 185'e çıktı." dedi.

Çelik, "Özellikle su kuşları için önemli bir dinlenme noktası. Bahar dönemlerinde burada birçok su kuşu ile karasal kuş da gözlemlenebilmekte. Çalı Gölü, kuş gözlemcileri için de çok önemli bir nokta." diye konuştu.

Uluslararası yol üzerindeki konumu ve kolay ulaşımıyla göle çok sayıda kuş gözlemcisinin geldiğini belirten Çelik, "Gözlemcilerin kullandığı önemli ve kolay bir rota. Buraya gelen gözlemciler rahatlıkla gözlemlerini gerçekleştirebilir." ifadelerini kullandı.

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