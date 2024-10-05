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Yaşam

Kars'ta soğuk hava etkili oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava etkili oldu.

Hüseyin Demirci  | 05.10.2024 - Güncelleme : 05.10.2024
Kars'ta soğuk hava etkili oldu Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düştü kentte, arabaların camları buz tuttu, bina çatıları ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

Celal Gök, havaların soğumaya başladığını belirterek, "Sabahları arabaların camları buz tutuyor. Yüksek kesimlere kar düştü, öğlene doğru hava sıcak oluyor ancak geceleri hava sıcaklığı eksilere düşüyor." dedi.

Bu arada ilçedeki bir bölgede, tilkiler ve kızıl şahinlerin arazide yiyecek araması, kuşların bitki tomurcuklarından beslenmeye çalışması görüntülendi.

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