Kars'ta mahalleye inen bozayı yiyecek ararken görüntülendi
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mahalleye inen bozayı, çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüntülendi.
Kars
Sarıçam ormanlarıyla çevrili 2 bin 150 rakımda dünyanın tek göç eden bozayılarının yaşadığı Sarıkamış'ta, yaban hayvanları zaman zaman ilçeye iniyor.
Ormanlık alandan Tepe Mahallesi Taşkıran TOKİ konutları bölgesine inen bir bozayı, çöp konteynerlerini devirip içine girerek yiyecek aradı.
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Poşetleri ağzına alan bozayı, ormanlık alan içine girerek gözden kayboldu.
Ayının görüntüleri kameralara yansıdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.