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Yaşam

Kars'ta mahalleye inen bozayı yiyecek ararken görüntülendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mahalleye inen bozayı, çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüntülendi.

Hüseyin Demirci  | 26.05.2025 - Güncelleme : 26.05.2025
Kars'ta mahalleye inen bozayı yiyecek ararken görüntülendi Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Sarıçam ormanlarıyla çevrili 2 bin 150 rakımda dünyanın tek göç eden bozayılarının yaşadığı Sarıkamış'ta, yaban hayvanları zaman zaman ilçeye iniyor.

Ormanlık alandan Tepe Mahallesi Taşkıran TOKİ konutları bölgesine inen bir bozayı, çöp konteynerlerini devirip içine girerek yiyecek aradı.

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Poşetleri ağzına alan bozayı, ormanlık alan içine girerek gözden kayboldu.

Ayının görüntüleri kameralara yansıdı.

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