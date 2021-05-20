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Yaşam

Kars'ta köpek ile iki kedinin dostluğu şaşırtıyor

Kars'ın Kağızman ilçesinde birlikte büyüyen iki kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor.

Kağızman Ali Çelik   | 20.05.2021
Kars'ta köpek ile iki kedinin dostluğu şaşırtıyor Fotoğraf: Kağızman Ali Çelik/AA

Kars

Kötek köyünde birlikte gezen kediler ile köpeğin renkli görüntüleri insanların da dikkatini çekiyor.

Köpeğin sahibi Salih Irgalı, kediler ile köpeğin bu dostluğunu görenlerin çok şaşırdığını söyledi.

Sevimli dostların birbirlerinden ayrılmadığını ifade eden Irgalı, "Kedilerimizin kangal köpeğiyle olan dostlukları çok güzel. Köpeğimiz kedileri o kadar seviyor ki onlarla oynamadan duramıyor. Kediler de kendilerine sevgisini sunan köpeğin bir an olsun yanından ayrılmıyor." diye konuştu.

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