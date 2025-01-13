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Yaşam

Kars'ta kızıl tilkinin karla kaplı arazide fare avı kamerada

Kars'ta kızıl tilkinin karla kaplı arazide fare avı görüntülendi.

Cüneyt Çelik, Özgen Beşli  | 13.01.2025 - Güncelleme : 13.01.2025
Kars'ta kızıl tilkinin karla kaplı arazide fare avı kamerada Fotoğraf: Özgen Beşli/AA

Kars

Kentte kar ve soğuk hava nedeniyle yaban hayvanları kırsalda yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

Kars-Çıldır kara yolunun karla kaplı kırsalında görüntülenen kızıl tilki, dakikalarca beyaz örtü altındaki farenin hareketlerini dinleyerek avını yakalamayı başardı.

Avlanma becerileri dolayısıyla "kurnaz" ve "uyanık" olarak nitelendirilen tilkiler, bu zorlu doğa koşullarında yiyecek bulabilmek için tüm yeteneklerini sergiliyor.

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