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Yaşam

Kars'ta karla kaplanan sarıçam ormanları havadan görüntülendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karla kaplanan sarıçam ormanları dronla görüntülendi.

Hüseyin Demirci  | 23.11.2023 - Güncelleme : 23.11.2023
Kars'ta karla kaplanan sarıçam ormanları havadan görüntülendi Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Bölgede iki gün önce etkili olan kar sonrası, ormanlık alanlarda güzel manzara oluştu.

Yağışla kış turizminin önemli merkezlerinden sarıçam ormanlarıyla kaplı 2 bin 634 rakımdaki Cıbıltepe Kayak Merkezi de beyaza büründü.

İlçeyi çevreleyen ve birçok yaban hayvanına yaşam alanı sunan sarıçam ormanlarının karla kaplı hali dronla görüntülendi.

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