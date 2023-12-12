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Yaşam

Kars'ta karın keyfini çocuklar çıkardı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, karın yağmasını fırsat bilen çocuklar kayak yapıp kar topu oynadı.

Hüseyin Demirci  | 12.12.2023 - Güncelleme : 12.12.2023
Kars'ta karın keyfini çocuklar çıkardı Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

İlçede etkili olan kar yağışıyla her yer beyaza büründü. Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki ikinci etap pistlerde kar kalınlığı 55 santimetreye ulaştı.

Birinci etap oteller bölgesine gelen çocuklar, soğuk havaya aldırış etmeden şişme bot ve plastik kızaklarla sezonun ilk kızak keyfini yaşadı.

Çocuklardan Belinay Bakır, AA muhabirine, karın yağmasına sevindiklerini belirterek, "Kar yağar yağmaz kızak botlarımızı aldık hemen kaydık. Sizleri de bekleriz." dedi.

Kimi çocuklar da okul bahçesinde kartopu oynadı, kardan adam çalışması yaptı.

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