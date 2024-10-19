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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Antalyaspor Teknik Direktörü Alex De Souza basın toplantısında konuştu. –VTR-
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Yaşam

Kars'ta kar yağışı besicilere zor anlar yaşattı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar, besicilere zor anlar yaşattı.

Hüseyin Demirci  | 19.10.2024 - Güncelleme : 19.10.2024
Kars'ta kar yağışı besicilere zor anlar yaşattı Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

İlçede akşam saatlerinde aniden bastıran kar çevreyi beyaza bürüdü. Ağaçlar, bitkiler arabaların üzeri karla kaplandı, bazı vatandaşlar da kar yağışına hazırlıksız yakalandı.

İsli mağara bölgesinde ise hayvan otlatan besiciler, aşırı kar yağışı nedeniyle hayvanlarını ilçeye geri getirmek zorunda kaldı.

Çobanlardan Şeref Yıldız AA muhabirine, kar yağışının birden başladığını belirterek, "Arazideydik kar yağınca mecburen keçilerimizi ilçeye getirdik." dedi.

Kar yağışını fırsat bilen çocuklar ise millet bahçesinde kar topu oynamanın keyfini çıkardı.

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