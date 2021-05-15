Kars'ta ilkbahar tüm güzellikleriyle yaşanıyor
Havaların ısınmasıyla yeşillenen Kars'ın Arpaçay ile Sarıkamış ilçeleri, açan çiçeklerle bahar renklerine büründü.
Kars
Sarıkamış'ın 2 bin 700 rakımlı Kızılçubuk mevkisinde canlanan doğa, güzel manzaralar oluşturdu.
Açan rengarenk çiçekler, karların erimesiyle şırıl şırıl akan sular ve kuş cıvıltılarıyla ilkbaharın tüm güzelliklerinin yaşandığı ilçe, doğa fotoğrafçılarını da cezbediyor.
Arpaçay ilçesinde de yemyeşil arazilerde açan çiçekler doğayı süsledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.