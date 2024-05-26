Kars'ta bitkin bulunan kamışçın kuşu tedavi altına alındı
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde zabıta ekipleri, bitkin halde buldukları kamışçın kuşunu doğa koruma ekiplerine teslim etti.
Kars
Sarıkamış Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, belediye binası önünde bitkin ve uçamaz halde buldukları uzun gagalı kamışçın kuşunu koruma altında alarak besledi.
Kuş, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi.
Sarıkamış Belediyesinde görev yapan zabıta memuru Sönmez Zengin, belediye binası önünde kuşu uçamaz halde gördüğünü belirterek, "Baktım ölmek üzere, aldım kalorifer peteği üzerine koydum kendini toparladı. "dedi.
Kuş tedavisi yapıldıktan sonra doğaya salınacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.