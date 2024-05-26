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Yaşam

Kars'ta bitkin bulunan kamışçın kuşu tedavi altına alındı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde zabıta ekipleri, bitkin halde buldukları kamışçın kuşunu doğa koruma ekiplerine teslim etti.

Hüseyin Demirci  | 26.05.2024 - Güncelleme : 26.05.2024
Kars'ta bitkin bulunan kamışçın kuşu tedavi altına alındı Fotoğraf: Hüseyin Demirci - AA

Kars

Sarıkamış Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, belediye binası önünde bitkin ve uçamaz halde buldukları uzun gagalı kamışçın kuşunu koruma altında alarak besledi.

Kuş, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi.

Sarıkamış Belediyesinde görev yapan zabıta memuru Sönmez Zengin, belediye binası önünde kuşu uçamaz halde gördüğünü belirterek, "Baktım ölmek üzere, aldım kalorifer peteği üzerine koydum kendini toparladı. "dedi.

Kuş tedavisi yapıldıktan sonra doğaya salınacak.

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